Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir polyesyer fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangında, alevlerin itfaiye aracına da sıçradı. Araçtaki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, "Tuzladaki yangında yaralı veya can kaybı yok. Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor" dedi.