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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Tuzla'da fabrikada kimyasal madde sızıntısı! İşçiler tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Tuzla'da fabrikada kimyasal madde sızıntısı! İşçiler tahliye edildi

        İstanbul'da Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada kimyasal sızıntı meydana geldi. Hafif şekilde etkilenen işçiler fabrikadan tahliye edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:54 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:54
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        Kimyasal madde sızıntısı! İşçiler tahliye edildi
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        Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada kimyasal madde sızıntısı meydana geldi. Hafif şekilde etkilenen işçiler tahliye edildi.

        Olay, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton yapımında kullanılan akrilik asidin sızması sonucu fabrikadaki işçiler hafif şekilde etkilendi. Olayın ardından fabrika personeli tedbir amaçlı dışarı çıkarılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

        Sızan kimyasal maddeden hafif şekilde etkilenen bazı işçiler kontrol amaçlı muayene edildi. AFAD ekipleri, sızıntının yaşandığı fabrikada gerekli incelemelerde bulunurken, polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sızıntının kaynağına ilişkin inceleme başlatıldı.

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