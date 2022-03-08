Tuvaletteki cinayet aydınlandı: İstismar çıktı

Diyarbakır'da tuvaletteki cinayet aydınlandı: Cinsel istismar çıktı
Diyarbakır'da annesine ait evin tuvaletinde ölü bulunan Yusuf Evran'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Av tüfeği ile vurulduğu belirlenen Evran'ın ölümüne ilişkin çalışma başlatan polis, şüpheli olarak tespit edilen Z.T. ile ailesinden 3 kişiyi gözaltına aldı. Cinayeti itiraf eden Z.T., 5 yıl önce kendisini hoca olarak tanıtan Yusuf Evran ile tanıştığını, talihinin açılması için kendisiyle birliktelik yaşaması gerektiğini söylediği, o günden sonra da baskıyla sürekli kendisiyle birlikte olduğunu anlattı
Diyarbakır'da annesine ait evin tuvaletinde ölü bulunan Yusuf Evran'ın (45), ilişki yaşadığı Z.T. (27) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Ergani ilçesinde geçen yıl 27 Kasım günü Yusuf Evran annesine ait evin tuvaletinde hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Evran'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yusuf Evran´ın yapılan otopsisinde silahla vurulduğu saptandı.
İlçeye giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili çalışma başlattı. Evde inceleme yapan ekipler, olayın hemen öncesi Evran'ı görenlerle görüştü. Evran'ın öldürüldüğü saatin öncesi ve sonrasında evin çevresinde telefon sinyali çalışması yapıldı.
KENDİSİNİ HOCA OLARAK TANITMIŞ
Bazı şüphelileri tespit eden polis, ifadelerini aldı. Bu kişilerden bazıları, Evran'ın kendisini hoca olarak tanıttığını, muska yazıp, merhemler verdiğini, bu yöntemle rahatsızlığı olanlarda iyi sonuçlar alındığını yayarak kadınlarla irtibat kurduğunu söyledi.
ŞÜPHELİ VE AİLESİ GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine ekipler, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Yapılan araştırmanın ardından şüpheli olarak tespit edilen Z.T. ile babası Z.T., ağabeyi B.T. ve kuzeni T.T. gözaltına alındı.
ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ
Çapraz sorguya alınan şüphelilerden Z.T., cinayeti itiraf etti. Z.T., 5 yıl önce annesini kaybettiğini, kendisini hoca olarak tanıtan Yusuf Evran ile tanıştığını belirtti. Z.T., talihinin açılacağını, bunun da yolunun kedisiyle birliktelik yaşamaktan geçtiğini söyleyen Evran ile birlikte olduğunu ifade etti.
Evran'ın bu süreçten sonra baskıyla sürekli kendisiyle birlikte olduğunu öne süren Z.T.'nin ifadesin şu ifadeler yer aldı: "Yusuf Evran, sözde talih açtığını ve bu şekilde kadınlara bunun yolunun kendisiyle ilişki yaşamaktan geçtiğini söylüyordu. Olay gününden bir ay önce yine olay yeri olan adreste Yusuf'tan korktuğum için cinsel birliktelik yaşadık.
ÖLDÜREREK YAŞAM KURABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM
Yusuf'un sürekli beraber olma teklifi ve baskısından kurtulmak için öldürerek yaşam kurabileceğimi düşündüm. 5 yıldır bunu yaşıyordum. Buluşmak için aradım, babama ait tüfeği de poşete koyarak daha önce görüştüğümüz Yusuf'un annesinin evine gittik. Yusuf'u beklemediği bir anda ateş edip vurdum daha sonra eşyalarını da alarak ayrıldım. Tüfeği kazan dairesinde yaktıktan sonra çöpe attım."
İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Z.T. ile tüfeğin sahibi babası Z.T. tutuklandı, ağabeyi ve kuzeni ise serbest bırakıldı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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