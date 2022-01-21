Türkiye'yi sarsan vahşette yeni detay!

Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Türkiye'yi sarsan olayın ardından, Erez’in cenazesi de otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.

Buradaki incelemesi tamamlanan cenaze bugün ailesi tarafından teslim alındı. Ömür Erez'in cenazesi Maltepe'de ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından defnedilecek.