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Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 674 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 123 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 39 bin 703 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 647 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 123 hasta vefat etti, 1454 hasta ise iyileşti.

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Toplam test sayısı 673 bin 980, toplam vaka sayısı 90 bin 980, toplam vefat sayısı 2 bin 140, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1909, toplam entübe hasta sayısı 1033, toplam iyileşen hasta sayısı 13 bin 430 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız." ifadelerini kullandı.