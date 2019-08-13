Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, orman teşkilatının hava ve kara unsurlarının bayram da olsa görevlerinin başında olduğunu belirtti.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür.

YANGINLARIN 15'İ ORMANLIK ALANDA

AA'daki habere göre Türkiye genelinde dün orman ve zirai tarım alanlarında 27 yangın çıktığını anlatan Özgür, şunları kaydetti: "Sıcaklıkların yüksek olması ve rüzgarın etkisiyle 15'i ormanlık alanda, 12'si de tarım alanında olmak üzere 27 yangın çıktı. Türkiye çapında ekiplerimiz yangınlara anında müdahale etti. Şu an itibariyle Kütahya'daki yangın hariç tamamı kontrol altında. Kütahya'daki yangının kontrol altına alınabilmesi için de ekiplerimiz aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerimizin de çalışmalara katılmasıyla Kütahya'daki yangını da inşallah söndürmüş olacağız."

YANGINLARIN YÜZDE 95'İ İNSAN KAYNAKLI

Türkiye'deki yangınların çıkış sebeplerinin yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Özgür, vatandaşların sıcaklığın yüksek ve nemin düşük olduğu zamanlarda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

SADECE MARMARA ADASI'NDA 80 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

Balıkesir'in Marmara ilçesindeki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, 9 saat süren yoğun mücadelenin ardından dün gece saat 23.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan zarar gördü. 5 ev ile 1 minibüsün de yandığı yangında çok sayıda hayvan can verdi. Öte yandan yanan alanlar, drone ile havadan görüntülendi.