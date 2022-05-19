Türkiye bu haberle şoke oldu! Rukiye hamile!

Son dakika: Türkiye bu haberle şoke oldu! Rukiye hamile!

HABERTURK.COM

45 yaş büyük kocasını öldürmekle suçlanan Rukiye kaçmaya, Didem Arslan Yılmaz gerçekleri ortaya çıkarmaya devam ediyor.

GERÇEKLER GÖRÜNTÜ İLE KANITLANDI

Rukiye, “Kocamın katilini bulun” dedi, stüdyodan kaçtı. Şok gelişmeler ardı ardına yaşandı. 25 Mart'ta kızını bırakıp kaçan Rukiye'nin hamile olduğunu ilk kez Didem Arslan Yılmaz açıkladı. Gerçekler gizemli tanığın ihbar hattına yolladığı görüntüler ile kanıtlandı.

RUKİYE’NİN HAMİLELİĞİ TAKTİK Mİ?

Yaklaşık 5-6 haftalık hamile olan Rukiye'nin bebeğinin babasının, sığındığı Ömer olduğu iddiası Didem Arslan Yılmaz’la "Vazgeçme" stüdyosuna bomba gibi düştü.

HAPSE GİRMEMEK İÇİN Mİ HAMİLE KALDI?

Cinayetle ilgili şüpheler “hamilelik” haberi ile birlikte Rukiye ve Ömer'de yoğunlaştı. Rukiye'nin hapse girmekten kaçmak için hamile kalıp kalmadığı merak konusu oldu.

https://www.showtv.com.tr/programlar/sahne/didem-arslan-yilmazla-vazgecme-kacak-rukiye-hamile/104934



Gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam edecek. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün 15.00’te canlı yayınla Show TV’de!