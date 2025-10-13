Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Trump: Erdoğan barışa büyük katkı sağladı | Dış Haberler

        Trump: Erdoğan barışa büyük katkı sağladı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze planının ilk aşamasının hayata geçirilmesi ve Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde barış zirvesi düzenlenmesi için liderler harekete geçti. Trump yola çıkmadan önce "Türkiye, Gazze'de ateşkesin sağlanmasında harika bir çaba gösterdi. Erdoğan barışa büyük katkı sağladı kendisine çok saygı duyuluyor, güçlü bir ülkesi ve ordusu var." değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.10.2025 - 01:16 Güncelleme: 13.10.2025 - 01:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Erdoğan barışa büyük katkı sağladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AP'nin haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’yı savaşı yakında sona erdirmezse Ukrayna’ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri gönderebileceği konusunda uyardı.

        Trump, İsrail’e uçarken gazetecilere “Şöyle diyebilirim: Bakın, bu savaş bir sonuca bağlanmayacaksa onlara Tomahawk göndereceğim,” açıklamasında bulundu.

        Trump “Tomahawk inanılmaz bir silah, çok saldırı amaçlı bir silah. Ve dürüst olmak gerekirse, Rusya’nın buna ihtiyacı yok. Savaş bir çözüme kavuşmazsa onlara şunu söyleyebilirim — pekâlâ yapabiliriz — yapmayabiliriz, ama yapabiliriz. Bence bunu gündeme getirmek uygun.”

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rojin'in ölümünde yeni rapor!
        Rojin'in ölümünde yeni rapor!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Trump: ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor
        Trump: ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nobel öncesi bilgi mi sızdırıldı?
        Nobel öncesi bilgi mi sızdırıldı?
        Fenerbahçe'de iki kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de iki kadro dışı kararı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        "Gazze'de anlaşma Netanyahu'ya rağmen sağlandı"
        "Gazze'de anlaşma Netanyahu'ya rağmen sağlandı"
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Habertürk Anasayfa