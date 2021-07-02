A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Cengiz Ünder, Marsilya'ya transfer oluyor. Fransız ekibi 23 yaşındaki yıldız için Roma'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Dört yıllık sözleşmeye imza atması beklenen Cengiz, Başakşehir'e de 2 milyon Euro kazandıracak.

Roma, 2017 yazında Cengiz'i Başakşehir'den 14,2 milyon Euro karşılığında transfer etmiş, sözleşmesine 'bir sonraki satıştan yüzde 20 pay' şartı da konulmuştu.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Leicester'a 3 milyon Euro karşılığında bir sezonluğuna kiralanan Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle bekleneni veremedi. Cengiz geçen sezon 19 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.