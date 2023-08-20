Real Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!
İspanyol devi Real Madrid, Kylian Mbappe için yeniden harekete geçti. Fransız yıldızı bu yaz kadrosuna katmak isteyen eflatun-beyazlıların Paris Saint-Germain'e (PSG) dudak uçuklatan bir teklifte bulunacağı iddia edildi.
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Paris Saint Germain'de (PSG) kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilerek yeniden takıma dönen ve ilk maçında penaltıdan fileleri havalandıran Kylian Mbappe, çok istediği Real Madrid'e bu yaz transfer olacak gibi görünüyor.
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İspanya La Liga'da yeni sezona ikide ikiyle başlayan Real Madrid bu yaz transfer döneminde Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak istiyor.
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Bild'de yer alan habere göre Real Madrid'in Fransız yıldız için PSG'ye 120 milyon euro önereceği ve transfer döneminin kapanacağı 1 Eylül'den önce anlaşmayı tamamlamak istediği belirtildi.
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Paris ekibiyle kontratı gelecek yaz sona erecek Mbappe, PSG'nin yeni kontrat teklifini reddetmiş ve kontratı sona erdikten sonra takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
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PSG, Al-Hilal'in Mbappe için yaptığı 259 milyon sterlinlik teklifi kabul etmiş ancak yıldız oyuncu Suudi Arabistan ekibiyle görüşmeyi reddetmişti.
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Kulübüyle kriz yaşayan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Paris Saint Germain'in yeni sezon öncesindeki Japonya'da kampına alınmamıştı.
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Daha sonra affedilen Mbappe takıma dönerken, ilk maçında Toulouse karşısında penaltıdan fileleri havalandırdı.