Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut Transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir." denilmişti.