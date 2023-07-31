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Transferde bir süredir suskun kalan Fenerbahçe sessizliğini iki anlaşmayla birden duyurdu. Sarı-lacivertliler bir süredir bonservis pazarlıkları yaptığı Sassuolo'yla Mert Müldür için anlaşmaya vardıklarını duyururken sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile de el sıkıştı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır.

Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür’ün kalıcı transferi konusunda İtalya’nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul’a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."