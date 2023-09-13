Çaykur Rizespor'dan Jonjo Shelvey bombası!
Süper Lig'in yeni ekibi Çarkur Rizespor, kariyerinde Liverpool, Newcastle gibi takımlarda forma giyen İngiliz milli futbolcu Jonjo Shelvey'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibinin, bir dönem İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey'i kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.
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İngiliz basınından Telegraph'ta yer alan habere göre; Çaykur Rizespor, Nottingham Forest'ın kadroda düşünmediği İngiliz orta sahayı Türkiye'ye getirip kiralık olarak sözleşme imzalayacağı belirtildi.
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Newcastle United'dan Nottingham Forest'a transfer olan tecrübeli oyuncu, Forest formasıyla çıktığı 8 resmi maçta skor katkısı yapamadı.
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Futbola Charlton Athletic'in altyapısında başlayan Shelvey, Liverpool, Blackpool, Swansea, Newcastle ve Nottingham Forest formalarını giydi.
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Shelvey, İngilitere Milli Takım formasını da 6 kez sırtına geçirdi.