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Haberler Gündem Güncel "Yaklaşık 537 bin dolar aldım" 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın sağ kolu Osman Naim Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı! - Son dakika haberler

'Tosuncuk'un işlerini yürüten Osman Naim Kaya'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı!

Uruguay'dan getirilen 'tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın sağ kolu Osman Naim Kaya emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaya'nın emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde Mehmet Aydın ile sosyal medya üzerinden tanıştığını belirterek, "Kendisine ve ailesine Uruguay'da araç ve ev alımında danışmanlık yaptım. Aydın'dan yaklaşık 537 bin dolar aldım. Çiftlik Bank ile de herhangi bir ilgim yok" dedi

Giriş: 10.04.2023 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL

Çiftlik Bank vurgunuyla yaklaşık 511 milyon lirayla ortadan kaybolduktan sonra Brezilya’dan Türkiye’ye getirilen Mehmet Aydın’ın ardından, ‘kara kutusu’ olduğu iddia edilen Osman Naim Kaya, Cumartesi günü Uruguay’dan Türkiye’ye getirilmişti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Kaya’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Davanın kilit ismi Mehmet Aydın’ın yurt dışındaki işlerini yürüttüğü gerekçesiyle ‘kara para aklama’, ‘vergi kaçırma’, ‘suç örgütü üyesi olma’ ve ‘dolandırıcılık’ gibi üzerine atılı suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya’nın ifadesi alındı. İki gündür emniyette sorgulanan Kaya, Mehmet Aydın ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, daha önce tanışıklığının olmadığını belirtti.

Fotoğraf: DHA

"URUGAY’DA DANIŞMANLIK YAPTIM"

İfadesinde Aydın ile Uruguay’a geldikten sonra görüştüğünü söyleyen Kaya, “Uruguay’a gelen Aydın ve ailesine danışmanlık yaptım. Bu zamana kadar araç, ev alım işlerinde aracılık yaptım ve bu aracılık işinde komisyon aldım” dedi. Danışmanlık işinde yaklaşık 537 bin dolar para aldığını belirten Kaya’nın, Çiftlikbank ile herhangi bir ilgi ve alakasının olmadığını söylediği, Çiftlikbank'ın kurulduğu tarihte Uruguay’da bulunduğunu, Bitcoin cihazlarını bilmediğini ve alakasının olmadığını, paralarla alakalı bilgisinin olmadığını ve Paraguay'a hiç gitmediğini söylediği öğrenildi.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Şüpheli Osman Nuri Kaya işlemlerin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na gönderildi.

Fotoğraf: AA

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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