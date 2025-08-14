Habertürk
        TFF'den 3 maça erteleme kararı! - Futbol Haberleri

        TFF'den 3 maça erteleme kararı!

        TFF, Süper Lig'in 3. haftasında oynanması planlanan Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa müsabakalarının, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda hafta içi Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe ise erteleme talebinde bulunmadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 19:45 Güncelleme: 14.08.2025 - 20:06
        TFF'den 3 maça erteleme kararı!
        Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanması gereken Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa müsabakalarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

        "UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

        Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

        Ertelenen müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir.

        Türkiye Futbol Federasyonu olarak Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."

        FENERBAHÇE ERTELEME TALİP ETMEDİ

        TFF, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'nin Kocaelispor müsabakasının 23 Ağustos Cumartesi saat 21.30'da oynanacağını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Kocaelispor maçının ertelenmesi için talepte bulunmadı.

