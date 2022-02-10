Herkesin başına gelebilir! Ters yoldan gittiler! Sadece uyardı!

İHA

Son dakika haberler... İstanbul'da, dün öğleden sonra Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

"TERS YOLDAN GELİYORSUNUZ"

İHA'da yer alan son dakika haberine göre, pikap tarzı araçla ters yola giren bir grup, yoldan gelen kamyonet sürücüsüyle kafa kafaya geldi. Kamyonet şoförü pikap araçta bulunanları tersten geldiklerini uyarınca olanlar oldu.

ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE FECİ DARP

Kamyonet sürücüsünün uyarısının ardından pikapta bulunanlar, ellerine sopaları alarak kamyonet sürücünün üzerine yürüdü. Şehir eşkıyaları çocuğunun gözü önünde kamyonet sürücüsünün gözüne biber gazı sıkarak sopalarla öldüresiye darp etti. Vatandaşlar saldırganları güçlükle ayırarak araçlarına bindirdi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Şehir eşkıyaları tarafından öldüresiye darp edilen kamyonet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.