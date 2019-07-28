İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı’nda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, Ağrı Tendürek Dağında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 4 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.” denildi.

İHA'nın haberine göre; açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

ŞIRNAK'TA 2 TERÖRİST DAHA

Cudi Dağı'nda yapılan operasyonlarda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şırnak Cudi Dağı’nda, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Böylelikle bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 6 oldu.