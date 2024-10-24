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        Haberler Gündem TBMM'de TUSAŞ saldırısı kınandı

        TBMM'de TUSAŞ saldırısı kınandı

        TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Meclis Başkanlığı tezkeresiyle TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı kınandı. TBMM'de kabul edilen tezkerede, "Arkasında emperyalist güçlerin ve karanlık odakların olduğu terör saldırıları ülkemizin huzur ve istikrar ortamına zarar veremeyecektir" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 18:47 Güncelleme: 24.10.2024 - 19:25
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        TBMM'de TUSAŞ saldırısı kınandı
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        TBMM Genel Kurulunda kabul edilen tezkerede, "23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi tesislerine yönelik terör saldırısı, ülkemizin barışına ve huzuruna kasteden alçakça bir girişimdir." denildi.

        TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili tezkere kabul edildi. Tezkerede, şunlar kaydedildi:

        TEZKEREDE NELER VAR?

        "23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi tesislerine yönelik terör saldırısı, ülkemizin barışına ve huzuruna kasteden alçakça bir girişimdir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

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        Hiçbir güç ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini bozamayacaktır. Arkasında emperyalist güçlerin ve karanlık odakların olduğu terör saldırıları ülkemizin huzur ve istikrar ortamına zarar veremeyecektir. Bu saldırının esas amacı, milli savunma sanayimiz ve tam bağımsız Türkiye istikametindeki kararlı yürüyüşümüzdür.

        Saldırı sonrasında milletimizin gösterdiği metanet ve birlik duygusu, tarihten gelen millet olma bilincimizin simgelediği çelikten irade her türlü terörist girişimi boşa çıkaracak güçtedir. Burada milli iradenin tecelligahı, demokrasimizin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak terör örgütlerine ve tüm destekçilerine karşı mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Ortak duruşumuzu ilan eden bu tezkerenin kabulünü ve bu kararın Resmi Gazete’de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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