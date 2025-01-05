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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Tanju Özcan hakkında soruşturma | Son dakika haberleri

        Tanju Özcan hakkında soruşturma

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 05.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 05.01.2025 - 15:21
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        Tanju Özcan hakkında soruşturma
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.

        NE DEMİŞTİ?

        Gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına konuk olan Tanju Özcan, şehirdeki Suriyeli sığınmacılara yönelik uyguladığı politikalarla ilgili "Yeterince yardım alıyorlar devletten, Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. Tabi o zamanki güçle, dalgayla dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok" demişti.

        "İDARİ YARGIYA GİTSELERDİ BELKİ KAZANIRLARDI"

        Özcan, Altaylı'nın "Yaptığınız işler hukuksuz muydu?" sorusuna ise şöyle cevap vermişti: "Hukuksuzdu. İdari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı ama siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bu bir şok dalgası yarattı anlayamadılar ne olduğunu. Yeterince gidiş olmadığını görünce, yine kendim hukukçuyum, nikah ücretlerine sularına zam yaptım. Bu da yasal değildi. Bunun da idari mahkemeden döneceğini biliyordum. Tarife yürürlüğe girmeden döndü zaten."

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        #son dakika
        #Tanju Özcan
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