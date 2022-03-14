Tam eksi 28.2! O kent dondu!

AA

Son dakika haberler... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Sivas'ın İmranlı ilçesinde termometre eksi 28.2 dereceyi gösterdi. İmranlı'yı, sıfırın altında 24.8 dereceyle Bolu takip etti.

İŞTE SOĞUK REKORU KIRAN İL VE İLÇELER

AA'da yer alan son dakika haberine göre hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Afyonkarahisar Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı'nda 21.2, Bolu Mudurnu Abant Gölü'nde 19.7 ve Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde 19.3 olarak kaydedildi.

Yine sıfırın altında olmak üzere sıcaklık, Ankara Çamlıdere Çamkoru'da 19.1, Denizli'nin Honaz ilçesi Akbaş köyünde 18.8, Çankırı'nın Orta ilçesi Kayıören köyünde 18.7 ve Ardahan'ın Göle ilçesinde 17.9 derece ölçüldü.

SİVAS GÜNDÜZ SIFIRIN ALTINDA 6 DERECE

Soğuk hava Sivas merkez ve ilçelerinde de etkili oldu.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 12, gündüz ise 6 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.