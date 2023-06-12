DHA'nın haberine göre duruşma sonrası konuşan Zerin Kılınç'ın ailesinin avukatı Ahmet Seyhan, Şule Çet davasına 'bilimsel mütalaa' veren heyetin Kılınç'ın ölümüne ilişkin inceleme yaptığını ve talepleri üzerine mahkemeye rapor hazırladığını söyledi. Seyhan, "Şu an Şule Çet davasında ve birçok davada görev almış uzman doktorlar inceliyor, aynı zamanda adli tıpçılar inceliyor" dedi.

Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, kurtarılamadı. İlk otopsi incelemesinde; Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında evde yapılan incelemede, yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi. İfadesi alınıp, serbest bırakılan Yılmaz Sazak, olaydan 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı. Sazak, bu kez 'kasten öldürme' suçlaması ile tutuklandı.

KIZI, TANIK OLARAK DİNLENDİ

Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına; Yılmaz Sazak, Zerin Kılınç'ın annesi Telli Özokçu, kız kardeşi Aysun Kılınç, babası Dede Kılınç ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya SEGBİS aracılığı ile bağlanan Zerin Kılıç'ın kızı A.Ç. de tanık olarak dinlendi. Sazak'ın annesini kötü alışkanlıklara sürüklediğini öne süren A.Ç., "3 ay boyunca birlikte kaldık. Annem, Yılmaz'dan korkuyordu. Annem çok neşeliydi, hayatı seviyordu. İntihar edebilecek biri değildi. Yılmaz'dan annem korktuğu için korkuyordum. O evdeyken odamdan çıkmıyordum. Sürekli bağırarak, konuşuyordu. Evin içinde annem ile telefonla konuşmak zorunda kalıyordum. Korkumdan yanına gidemiyordum. Annemi çok kısıtladığını düşünüyorum. Önceden annem benimle çok sık vakit geçirirdi. Annem uyuşturucu madde, alkol kullanmazdı. Şikayetçiyim, ceza almasını istiyorum" dedi.

Yılmaz Sazak ise suçsuz olduğunu ve olayın bir an önce aydınlatılmasını istediğini belirterek, "Bir kız çocuğu, sonuçta annesini kaybetti. Bazı noktalarda yönlendirildiğini düşünüyorum. Olayın ivedi bir şekilde aydınlatılmasını istiyorum. Ne kadar kamera kaydı, tanık varsa getirilmesini istiyorum. Suçum varsa; cezamı çekmek istiyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, avukatların beyanlarının ardından duruşmayı erteledi.