Sudan kaçırılan iki Türk'ü teslim etti

Hartum Uluslararası Havalimanında, kurtarılan Firat Can Barak ve Ömer Cünedioğlu için düzenlenen basın toplantısına Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Hızlı Destek Kuvvetlerinin İstihbarat dairesi Başkanı El-Hayır Abdullah ve üst düzey yetkililer katıldı.
Kurtarılan Mühendis Baran, burada yaptığı açıklamada, serbest kalması için emeği geçen herkese teşekkür etti.
Organize bir şekilde hareket edip kendileri için gösterilen çabadan dolayı çok memnun olduğunu söyleyen Baran, "Türkiye'nin Büyükelçisi İrfan Bey de çok çaba sarf etti. Biraz önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla da görüştük. Onlara çabaları ve gayretlerinden dolayı çok teşekkür ederiz." diye konuştu.
Ömer Cünedioğlu da kötü bir an yaşadıklarını ama isyan ve sitem etmediklerini ifade etti.
Yaşadıkları olaylardan dolayı da Sudan halkına kırgın olmadıklarına işaret eden Cünedioğlu, bu tatsız olaylardan dolayı umutları tükenmediğini dile getirdi.
Cünedioğlu, serbest kalmaları için emeği geçen Sudan hükümetine teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'na ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun. İyi ki böyle bir liderliğimiz var." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu da 3 gün önce kaçırılan iki Türk vatandaşının havalimanında karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kurtarılan vatandaşların Faşir'de Türk şirketine ait elektrik santralinde çalıştıklarını aktaran Neziroğlu, bu santralin, Faşir ve civarındaki köylerin elektrik ihtiyacını karşıladığını belirtti.
Neziroğlu, olaylardan 2 gün sonra kurtarılmalarının, Türkiye ve Sudan dostluğunun ve kardeşliğinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini ifade etti.
Olayın Türklere karşı yapılan bir eylem olmadığının altını çizen Neziroğlu, "Bölgede bir takım güvenlik sorunlar yaşanıyor, bundan kaynaklı bir olay olduğunu düşünüyoruz. Ümit ediyoruz ki Darfur'da olaylar kısa zamanda yatışır ve ordaki kardeşlerimiz barışa kavuşurlar." diye konuştu.
Neziroğlu, yaşanan olayların iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğini de vurguladı.
Hızlı Destek Kuvvetleri, İstihbarat Dairesi Başkanı El-Hayır Abdullah da Türkiye ve Sudan arasındaki ilişkinin köklü ve güçlü olduğunu, Sudan halkının da Türk halkına saygı duyduğunu vurguladı.
Hükümet ve halk olarak bu yaşananlardan üzüntülerini dile getiren Abdullah, "Sudan'a hizmet eden bu iki kardeşimize yaptığımız sıkı ve hassas operasyon neticesinde ulaşmamızdan dolayı çok mutluyuz." dedi.
Operasyonun Sudan Ordusu, Hızlı Kuvvetleri, Emniyet Güçleri ve İstihbarat Teşkilatı'nın iş birliğinde yapıldığını söyleyen Abdullah, kaçıranların bir kısmının kaçtığını, diğerlerinin de gözaltına alındığını bildirdi.
NE OLMUŞTU?
Kuzey Darfur eyaletine bağlı Faşir kentindeki Türk elektrik santralinde çalışan 2 Türk vatandaşı ve Sudanlı şoför, 7 Aralık akşamı işten eve dönerlerken kimliği belirsiz kişilerce içinde bulundukları araçla bilinmeyen bir yere götürülmüştü.
Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için Sudan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu.
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