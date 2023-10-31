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Bursa Şehir Hastanesi'nde bir kadın doktoru darp ettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre Hematoloji Polikliniği'nde görevli Uzm. Dr. Nihan Alkış, dün poliklinikte bir hastasını muayene ederken odasına başka bir hastanın yakını T.E. (30) girdi.

Bu kişi, Alkış'a başka bir hekimin odasını sordu. Söz konusu doktorun polikliniğini bilmediğini belirten ve hasta yakınından dışarı çıkmasını isteyen Alkış, T.E. tarafından darp edildi.

REKLAM DOKTOR MÜŞAHEDE ALTINA ALINDI Hasta yakınının yumruk atması nedeniyle yaralanan Alkış, gözetim amacıyla Beyin Cerrahi Servisi'ne yatırıldı.

SALDIGAN YAKALANDI Bursa Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan T.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan, Uzm. Dr. Nihan Alkış'ın darp edilmesi nedeniyle hastanedeki bazı poliklinikler bugün için grev kararı aldı. Fotoğraflar: DHA