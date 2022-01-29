Şevval 3 aylık evliydi! Kahreden olay!

İHA

Son dakika haberler... Ankara'nın Polatlı ilçesinde, dün akşam saat 22.30 sıralarında Şehitlik Mahallesi Eski Devlet Hastanesi’nde kan donduran bir olay meydana geldi.

ESKİ HASTANENİN 3. KATINDAN DÜŞTÜ

İHA'da yer alan son dakika haberi ve iddiaya göre, 26 yaşındaki Şevval Abanoz, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle oturduğu eve yakın olan eski hastanenin 3. katından düştü.

DONARAK HAYATINI KAYBETTİ

Düşme sonucu ağır yaralanan Abanoz, burada uzun süre yaralı kaldığı için donarak hayatını kaybetti.

ÜÇ AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

3 ay önce evlendiği öğrenilen genç kadının kesin ölüm sebebinin yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacağı bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.