Serdal Adalı: Cengiz Ünder'in bonservisini alacağız

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Cengiz Ünder'in kiralık kontratında satın alma maddemiz var. O maddeyi de hızla doldurmaya doğru gidiyor çok iyi oynuyor. Şartlar oluştuğunda da bonservisini alacağız" dedi.

Cengiz Ünder'in performansından oldukça memnun olduklarını belirten Adalı, satın alma maddesinin devreye gireceğini vurguladı:

REKLAM advertisement1

"Cengiz Ünder'in kontratında satın alma maddesi var. Çok iyi oynuyor ve o maddeyi doldurmaya hızla gidiyor. Keşke geçen sene gelseydi. Şu anda yüzde 70'inde, yüzde 100 olduğunda çok daha faydalı olacak. Şartlar oluştuğu takdirde bonservisini alacağız."

İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİ...

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan ve adı Beşiktaş’la anılan İrfan Can Kahveci hakkında gelen soruyu ise Adalı net bir dille geri çevirdi:

"İrfan Can Kahveci başka bir takımın futbolcusu, yorum yapamam. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Soruya cevap veremem, soruyu sorman bile doğru değil. Bir takımın iyi futbolcularından… Cevap vermeyeceğim."