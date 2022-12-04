Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu koronavirüse yakalandı - Güncel haberler

Nazlıaka: Selvi hanım dün sonrasında test yaptırdı; kovid pozitif olduğu ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu

Giriş: 04.12.2022 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu koronavirüse yakalandı - Güncel haberler
Selvi Kılıçdaroğlu koronavirüse yakalandı
0:00 / 0:00
DHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, dün gerçekleştirilen İkinci Yüzyıla Çağrı buluşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Selvi Kılıçdaroğlu da böylesine tarihi, böylesine önemli bir güne tanıklık etmek istemişti. Ancak kendisi rahatsızdı. Etkinliğe gelmeden önce de bir tedavi uygulandı kendisine. Serum verildi. Selvi hanım dün, sonrasında bir test yaptırdı. Kendisinin kovid pozitif olduğu da ortaya çıktı." dedi.

DHA'da yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda dün düzenlenen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında partililerle bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun programda gözlerinin kapalı olduğu anlar görüntülere yansıdı.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda olaya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Nazlıaka, "Dün genel başkanımızın değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu da böylesine tarihi, böylesine önemli bir güne tanıklık etmek istemişti. Ancak kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı. Etkinliğe gelmeden önce de bir tedavi uygulandı kendisine. Serum verildi. Hatta bu nedenle 14.00'te başlayacak olan etkinliğimiz 11 dakika kadar geç başladı. Çünkü genel başkanımız da eşinin tedavisinin bitmesini bekledi. Daha sonrasında salona birlikte giriş yaptılar. Ayrıca Selvi hanım dün, sonrasında bir test yaptırdı. Kendisinin kovid pozitif olduğu ortaya çıktı. Bu belgeyi de burada basın mensuplarıyla paylaşıyoruz. Buradan Selvi hanıma, Kılıçdaroğlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz." dedi.

Fotoğraf: DHA

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Manisa'da yaşandı! Evinin çatısı üzerine çöktü
Manisa'da yaşandı! Evinin çatısı üzerine çöktü
Okul servisinde yaşandı! Çocukların gözü önünde dehşet
Okul servisinde yaşandı! Çocukların gözü önünde dehşet
Çete liderinden helikopterli evlilik teklifi!
Çete liderinden helikopterli evlilik teklifi!
Uçurumda bulundu! Kayıp kadının şüpheli ölümü
Uçurumda bulundu! Kayıp kadının şüpheli ölümü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.