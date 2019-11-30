30 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir’de yaşayan Zehra Dolunay (51),PTT Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılında başlatılan "Cumhuriyetin 100. yılına mektup" kampanyası kapsamında o zamanlar 13 yaşında olan oğlu Güngör Dolunay için mektup yazdı.
Jandarma Teğmen Güngör Dolunay geçtiğimiz haziran ayında, Hakkari’de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Acılı anne, oğlu 2023’te okusun diye yazdığı mektubu PTT yetkililerine başvuru yaparak geri istedi. PTT yetkilileri de, şehit annenin bu çağrısına kayıtsız kalmadı.
MEKTUBU ALIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
İHA'da yer alan habere göre PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz, şehit annesi Zehra Dolunay’ı Bornova’da ikamet ettiği evinde ziyaret etti. Kaçmaz, Zehra Dolunay’ın oğlu için yazdığı mektubu anneye geri verdi. Şehit annesi Zehra Dolunay’ı evinde ziyaret eden PTT yetkilileri, annesinin şehit oğlu için yazdığı mektubu geri verirken duygu dolu anlar yaşandı.
"ÇOCUĞUMA BİR ANI KALSIN DİYE YAZDIM"
Anne Zehra Dolunay, şehit oğluna yazdığı mektubu teslim aldıktan sonra, "Ben bunu oğluma bir sürpriz olsun, çocuğuma bir anı kalsın diye yazıp göndermiştim. Yazıp gönderdiğim gün de PTT’nin bu etkinliğinin son günüydü. Oğluma yazdığım mektup geri geldi. Çok kötü bir şey" dedi.
"KEŞKE ONLARI BİZE VERSELERDİ"
Oğlunu şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesi üzerine de konuşan Zehra Dolunay, “Keşke bize verselerdi. Keşke onların ölümünü biz de görseydik. Gözümün içine baksalardı. Onlar öldürüldü; ama keşke yakalanıp bize teslim edilselerdi. Her şehit annesine, her şehit babasına, her şehit kardeşine" sözlerine yer verdi.
"KUTSAL EMANETİ ANNEMİZE TAKDİM ETTİK"
Acılı anneye emanetini teslim eden İzmir PTT Başmüdürü Şerif Kaçmaz da, "Zor bir görev tabii, acıları paylaşıyoruz. Memleketimizin her köşesinde şehitlerimizin acısını yaşıyoruz. Ailesinde asker olmayan kimse yok gibi. Allah hepsini korusun öncelikle. Zehra hanımefendinin Cumhuriyetimizin 100. yılına PTT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan 2023 yılına mektup kampanyasında merhum şehit kardeşimize yazdığı mektup için buradayız. Ne yazık ki kardeşimiz aramızda değil. Onun hatırası olarak biz de PTT Genel Müdürümüzün de talimatıyla bu aziz hatırayı kutsal emaneti annemize takdim ettik. Hem taziyemizi hem de duamızı gönderdik" dedi.
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