İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 3 büyük kentte son durum!

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürdü. Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kurulacak. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullandı.

İşte 14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de sandığa yansıyan sonuçlar...