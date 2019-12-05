DHA

'Ege'nin Uludağ'ı' olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'ın yüksek kesimlerine bu sabah kar yağdı. Bozdağ Kayak Merkezi beyaza bürünürken, ortaya İzmirliler için doyumsuz bir manzara çıktı.

ÇIĞ TEHLİKESİ NEDENİYLE KAPANMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre kayak sevenlerin gözü ise bir yandan Bozdağ Kayak Merkezi'ne çevrildi ancak birkaç yıl önce çığ tehlikesi nedeniyle kapanan tesis, hala hizmet vermemesi nedeniyle misafirleri ağırlayamıyor.