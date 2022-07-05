Sarallar operasyonu! Ünlü isimler emniyete çağırıldı

İstanbul’da bir suç örgütüne yönelik geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda gözaltı için ek süre istendi. Erdal Acar’ın da gözaltına alındığı soruşturmada bazı ünlü isimler ifadeye çağrıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü geçtiğimiz salı günü bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 119 şüpheli yakalandı.
Son yılların en kapsamlı operasyonlarından biri olan baskında, iş insanı Erdal Acar da gözaltına alındı. Suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen İlyas Saral ise aramalara rağmen bulunamadı. Organize polisinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre, suç örgütü, adam öldürmekten yağmaya kadar birçok suç eylemine karıştı. Gözaltına alınanlar arasında, bazı eğlence mekanı işletmecilerinin olduğu da öğrenildi.
İŞ İNSANLARI VE ÜNLÜ İSİMLER
Polisin gözaltına aldığı Erdal Acar gündem olurken, hakkındaki iddialarla ilgili bazı bilgilere ulaşıldı. İddiaya göre, iş insanı Acar, suç örgütüyle bağlantılı kalabalık bir koruma ekibiyle dolaşıyordu. Aralarında alacak verecek meselesi olan iş insanlarını ya da ünlü isimleri bir araya getiriyordu. Acar’ın karar verdiği sulhleşmeyi kabul etmeyenler ise suç örgütü ile tehdit ediliyordu.
ÜNLÜ İSİMLER İFADEYE ÇAĞIRILDI
Erdal Acar'ında aralarında bulunduğu 119 şüpheli için 4 günlük ek gözaltı alınmıştı. Emniyette işlemleri süren şüphelileri için 4 gün daha ek gözaltı talep edildi. Soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler de ifade için emniyete çağırıldı. İfade için emniyete çağırılanlar arasında oyuncu Necati Şaşmaz, 1997’de Türkiye güzeli seçilen şarkıcı Aylin Coşkun, yorumcu Sinan Engin ve oyuncu Erkan Petekkaya isimler var.
O isimlerden Necati Şaşmaz ve Petekkaya'nın emniyete giderek ifade verdiği öğrenildi.
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