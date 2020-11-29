Alınan bilgiye göre, kırsal Başbük Mahallesi'nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

AA'nın haberine göre, kavgada yaralanan A.T. ile K.Y, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Mahallede ve hastanede yoğun güvenlik önlemi alınırken, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.