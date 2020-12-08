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HaberlerSağlıkSon dakika: Karantina süresi kaç güne düştü! Bakanlık'tan açıklama

Son dakika haberi! Bakanlık'tan karantina süresinin düşürülmesiyle ilgili açıklama

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından “yakın temaslıların karantina süresine” ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemelerin uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldığı dile getirildi

08.12.2020 - 15:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Karantina süresi kaç güne düştü! Bakanlık'tan açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan karantina süresi açıklaması
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HABERTURK.COM

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından “yakın temaslıların karantina süresine” ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"ULUSLARARASI GÜNCELLEMELERE PARALEL OLARAK YAPILMIŞTIR"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler, ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir.

"TÜM KARARLARIMIZIN ÖNCELİĞİ VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞIDIR"

Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır.

Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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