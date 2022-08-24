Sağlık çalışanlarıyla ilgili birbiri ardına haberler veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir paylaşım daha geldi.

Bakan Koca sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Değerli aile hekimleri ve ASM çalışanları, Gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz.