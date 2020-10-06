İHA

Türkiye'nin, hava savunma sistemini daha da güçlendirmek amacıyla Rusya'dan yapılan anlaşmalarla aldığı S-400'lerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İHA'da yer alan habere göre Ankara’dan yola çıktığı öğrenilen S-400 hava savunma sistemi, test için Sinop'a götürülürken yolda görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne(TSK) ait S-400'leri Samsun’dan geçerken vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

S-400 konvoyu Sinop’a ulaşırken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.