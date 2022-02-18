Rusya-Ukrayna gerilimine gökyüzünden çağrıda bulundu!

HABERTURK.COM

Rusya-Ukrayna hattında gerilim sürerken, Air Moldova pilotu gökyüzüne "Relax" (sakin olun) yazarak mesaj verdi.

Bir yolcu uçağı, Ukrayna sınırına yakın bir yerde gerginliği azaltmak için uçakla "Relax" yazdı.

Flightradar24.com'dan alınan verilere göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken,

Air Moldova uçağı uçuş yolunu kullanarak mesajın 80 mil genişliğinde bir çizim yaptı.

"Relax" kelimesiyle çağrıda bulunan 23 yaşındaki Airbus A321 pilotu, Moldova'nın başkenti Kişinev'den bir saat 40 dakikalık bir uçuş için hareket etti.

PA haber ajansının bildirdiğine göre, 30 binden fazla kullanıcı uçuşu izledi. Pilot, uçuş rotasıyla gökyüzüne "Relax" yazdı.

Air Moldova, yorum taleplerine yanıt vermedi.