Putin korkuttu: Konferansta öksürük krizine girdi!

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin telekonferans toplantısı sırasında öksürük krizine girmesi paniğe neden oldu.

Rusya'da alınan tüm önlemlere rağmen salgının tüm hızıyla yayılırken, Devlet Başkanı Putin'in canlı yayınlanan bir telekonferans görüntüsünde yakalandığı öksürük krizi panik yarattı.

CÜMLESİNİ BİTİRMEK ZORUNDA KALDI

68 yaşındaki Putin, salgının neden olduğu 'akut finansal sorunlar' hakkında üst düzey yetkililerle konuşurken öksürük krizine girince cümlesini bitirmekte zorlandı.Putin video görüşmesinde Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ve diğer devlet yetkilileriyle konuştuğu sırada aniden öksürmeye başladı.

Kremlin basında çıkan "Putin koronavirüse mi yakalandı?" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunarak,"Başkan Putin'in herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Koronavirüse yakalanmadı" denildi.

RUSYA'DA VAKA SAYISI 2 MİLYONU AŞTI

Rusya'da son 24 saatte 23 bin 610 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmasıyla salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı da 2 milyonu aştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüsün 23 bin 610 kişide tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 15 bin 608'e çıktı.

Ülkede, 25 bin 573 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da Kovid-19'dan iyileşen sayısı 1 milyon 526 bin 656'ya ulaştı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 463 kişinin yaşamını yitirmesiyle en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedilen ülkede, şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 850'ye yükseldi.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 25,7'sinde hastalık belirtileri görülmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.