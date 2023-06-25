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Rusya Devlet Başkanı Putin'den yeni açıklama

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner krizinin sona ermesinin ardından ilk kez konuştu. Rus lider Putin, önceliğinin Ukrayna'daki hareket olduğunu söylediği açıklamasında "Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyim" dedi.

Giriş: 25.06.2023 - 14:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Putin'den yeni açıklama
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyim" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner krizinin sona ermesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Putin açıklamasında, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

Rus lider Putin, "Önceliğimiz Ukrayna'daki hareket, Ukrayna'daki tüm planlarımız gerçekleşecek" açıklamasında bulundu. Putin, Ukrayna'da hareketin kendisi için önemini "Güne bununla başlıyorum, bununla bitiriyorum" sözleriyle anlattı.

Putin, "Rusya, Ukrayna'daki özel askeri harekat ile ilgili tüm planların ve görevlerin gerçekleştireceğinden emindir" dedi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Haberi Hazırlayan : Merve Elmacı

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