Rönesans'ta bir acı hikaye daha! Ailesi Gaye'yi arıyor

DHA'nın haberine göre Arsoy'un kardeşi Emre Parmaksız, "Hatay'da hastanelerde de hasar olduğundan, yaralıları Adana ve Mersin'e gönderiyorlardı. Ancak oradan nereye gönderildiklerini bilmiyoruz. Kimsesizler mezarlığına da baktık ama orada da yok. Nerede, ne yapıyor, yaşıyor mu, bilmiyoruz. Ablamı gören, duyan veya en ufak bir bilgisi olan lütfen bizimle iletişime geçsin" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. Yıkılan binaların enkazında birçok kişinin cenazelerine ulaşıldı. Aynı sitede oturan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ile Sportif Direktör Taner Savut'un da cansız bedenlerine ulaşıldı. Rezidanstaki enkaz kaldırıldı ancak A2 Blok'ta oturan Gaye Arsoy'a ulaşılamadı. Arsoy'un 12 yaşındaki oğlu enkazdan sağ çıkarıldı, eşinin ise cenazesi bulundu.

"YAKININA ULAŞAMAYAN ÇOK KİŞİ VAR"

Emre Parmaksız kardeşi Gaye Arsoy hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyerek, "Günler geçmesine, enkaz çalışmalarının bitmesine rağmen kardeşime ulaşamıyoruz. Depremden sonra birkaç gün enkaz bölgesinde kaotik bir ortam vardı. Ablamı bulmak için bölgedeki hastanelere gittim ama sonuç alamadım. Sadece DNA örneklerimizi verdik" dedi.