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Rize'de yangın; 2 ev, 2 serendi, 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi

Rize'de feci bir yangın çıktı. Olayda yangın çıkan evde alevler, bitişikteki yapıyla araçlara da sıçradı. 2 ev, 2 serendi ve 1 kamyonet küle döndü

Giriş: 09.01.2023 - 15:13 | Güncelleme: ABONE OL
Rize'de feci yangın! Son dakika: Alevler evleri ve bir aracı sardı - Güncel haberler
Rize'de feci yangın! Alevler evleri ve bir aracı sardı
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DHA

Rize'de yangın çıkan evde alevler, bitişikteki yapıyla araçlara da sıçradı. İki saatte söndürülen yangında, mahalle muhtarınınki de dahil 2 ev, 2 serendi ve 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi.

DHA'nın haberine göre Çamlıhemşin ilçesi Aşağı Şimşirli Mahallesi'nde, İsmail Yüksel'e ait evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangında alevler büyüyüp bitişikteki, mahalle muhtarı Kadir Yılmaz'a ait ev ile 2 serendi ve kamyonete de sıçradı.

İhbarla mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerle bölge halkının müdahalesiyle 2 saatte söndürülen yangında, 2'şer katlı 2 ev, 2 serendi ile 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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