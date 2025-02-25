Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör saldırısında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye getirilmesine yardım eden ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin eden Dükancı'nın Suriye'de olduğunu belirledi.

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Lübnan'a kaçma hazırlığında olduğu anlaşılan Dükancı'nın, burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı ve bunun için sahte pasaport arayışında olduğu tespit edildi.

Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Dükancı, MİT'in, Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Terörist Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

MİT, terör saldırısının faillerinden Yusuf Nazik'i 2018'de, Muhammed Dib Koralı'yı da Ocak 2025'te Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirmişti.