İHA

Yangın, Canik ilçesinde bulanan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında alevler işyerini sardı.

İHA'nın haberine göre yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.