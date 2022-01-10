Rehin alınıp bıçaklandı! KADES hayatını kurtardı

AA

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, eşi tarafından darbedilen ve bıçakla yaralanan A.N.K. ile zanlı H.K. tarafından rehin alınan kız kardeşi G.İ, KADES uygulaması yardımıyla polis ekiplerine acil yardım çağrısında bulundu.

AA'da yer alan habere göre KADES'ten kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, olay yerine 3 dakikada intikal ederek daha müessif bir olayın yaşanmasının önüne geçti.

VALİ, EMNİYET GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da olaya kısa sürede müdahale eden polis ekiplerine teşekkür etti.

Kadınların bu uygulamayı indirdiğinde, herhangi bir şiddete maruz kaldıklarında bir tuşa basarak ilgili güvenlik görevlilerinin kadının bulunduğu lokasyona elektronik sistemlerdeki algılama vasıtasıyla geldiklerini aktaran Tekbıyıkoğlu, "Bir başkasına yönelik şiddete şahit olan kadınlarımız yine bu uygulama sayesinde hem insani hem de vicdani görevlerini yerine getirerek şiddetin de önüne geçmeye yardımcı oluyorlar. Biz bu uygulamayı çok önemsiyoruz. En büyük isteğimiz tüm kadınların KADES uygulamasını telefonlarına indirmeleri. Kendilerine olmasa dahi çevrelerinde şahit oldukları olayları kolluk birimlerine iletmeleri." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

H.K, dün, Gürler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sırasında eşi A.N.K'yi bıçakla yaralamış, yaralanan kadın, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.