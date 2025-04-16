Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya hesabından ortaya attığı iddialarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı.

ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI YASAĞI İLE SERBEST BIRAKILDI

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Bugün gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı

ÖNCE KAYYUM, SONRA BELEDİYE DEMİŞTİ

Kütahyalı ilk paylaşımında "Kasım 2023 CHP Kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniliyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle görünüyor” iddiasını dile getirdi.

Daha sonra da “Bir güvenlik bürokratı dostum aradı, İstanbul’dan Ankara’ya polis sevkiyatlarının ve Ankara’da güvenlik güçlerinin aşırı müteyakkız olma sebebinin iki belediyeye sabaha karşı yapılacak operasyonlar olabileceğini söyledi. Galiba Keçiören ve Etimesgut’a yarın operasyon geliyor…” diye yazdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı. REKLAM BAKAN TUNÇ DUYURDU Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak savcılığın soruşturmasını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 16, 2025 GÖZALTINA ALINMIŞTI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı için gözaltı kararı verdi. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Kütahyalı'nın ifadesinin İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınacağı öğrenildi. AA'da yer alan habere göre Rasim Ozan Kütahyalı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Bolu'da gözaltına alındı.

Başsavcılıkça, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı için gözaltı kararı verdi. İstanbul'da görevli polis ekiplerince "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla Bolu'da gözaltına alınan Kütahyalı'nın ifadesinin, Bolu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınacağı öğrenildi. Kütahyalı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan istinabe gereğince gözaltına alındı. ADLİYEYE SEVK EDİLDİ DHA'da yer alan habere göre de İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Kütahyalı, polis aracıyla Bolu Adalet Sarayı'nın arka girişindeki otoparktan adliyeye getirildi. Rasim Ozan Kütahyalı’nın SEGBİS aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. PİYASALARI DA ETKİLEDİ Sosyal medyada infial uyandıran paylaşımlar ekonomiyi de kısa sürede olumsuz etkiledi. Vadeli işlemler piyasasında negatif etki görüldü. DMM DE YALANLADI Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de, Kütahyalı’nın iddialarını yalanladı. Merkezin açıklamasında şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye kayyum atanıyor' şeklindeki iddialar manipülasyondur. Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen yargı süreci devam etmektedir. Henüz duruşması bile görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan iddialar asılsızdır. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştır. Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirilmiştir. İlk duruşma yarın yapılacaktır. Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce verilen kararlar, ilk olarak duruşmalarda direkt olarak muhataplara açıklanmaktadır. Yargı süreçleriyle ilgili algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz." Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye kayyum atanıyor" şeklindeki iddialar manipülasyondur.



Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen yargı süreci devam etmektedir.



Henüz… pic.twitter.com/VcCcuRV8Hj — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 16, 2025 ALTUN: BİLGİ KİRLİLİĞİNİ YAPAN KİM OLURSA OLSUN MÜEYYİDE İLE KARŞILAŞACAK İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir açıklama yaparak dezenformasyonun zararına dikkat çekti. Altun, şunları kaydetti: "Sosyal medyada kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan ve dezenformasyon içeren paylaşımlar yargı süreçlerinin yanı sıra toplumsal hayatımıza da zarar verebilmektedir.

Son örneğine de bugün şahit olduğumuz bu dezenformasyon faaliyetlerine karşı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz başta olmak üzere ilgili kurumlarımız ivedilikle harekete geçmekte, gereken tedbirleri almaktadır. Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun yasalarımızda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaktır. Bu süreçlerde gazetecilerin üzerinde, doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşmak gibi bir mesleki sorumluluk bulunmaktadır. Tüm basın kişi ve kurumlarımızın haberciliğin temel değerleri olan hakikat, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine saygı göstermeleri, mesleklerini bu prensip ve sorumluluklara bağlı şekilde icra etmeleri, demokrasimizin ve milli menfaatlerimizin zarar görmemesi açısından oldukça önemlidir." "YANLIŞ TAHMİN" DEMİŞTİ Rasim Ozan Kütahyalı ise tüm bu gelişmelerin ardından Bakan Tunç'un paylaşımını alıntılayarak "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tamamen haklı. Benim tamamen yanlış tahminim. Ne dese haklı Yılmaz Bey" dedi.