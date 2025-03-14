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        Haberler Dünya Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak | Dış Haberler

        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kursk'taki Ukrayna askerlerinin bağışlanmasına yönelik çağrısına yanıt verdi. Putin "Eğer teslim olurlarsa canları bağışlanacak." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.03.2025 - 19:42 Güncelleme: 14.03.2025 - 21:20
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        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kursk'taki Ukrayna askerlerinin bağışlanmasına yönelik çağrısına yanıt verdi.

        Putin "Garanti ediyoruz ki eğer teslim olurlarsa canları bağışlanacak. Trump'ın çağrısının uygulanabilmesi için Kiev'in Kursk'taki askerlere teslim olma talimatı vermesi gerekir." dedi.

        Putin diğer yandan Trump ve ekibinin Rusya-ABD ilişkilerini düzeltmek için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

        TRUMP'IN ÇAĞRISI

        Donald Trump, Kursk'ta bulunan Ukrayna askerlerinin kuşatıldığını iddia ederek bağışlanmazlarsa, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanmış en acı olaylardan birinin yaşanacağını ifade etmişti.

        UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA

        Ukrayna Ordusu ise kuşatma iddialarını yalanlayarak, ordunun daha güvenli mevkilere çekildiğini dile getirdi. Ukraynalı yetkililer, kuşatma iddialarının politik nedenlerden ötürü ortaya atıldığına dikkat çekti.

        Avrupa basını geçtiğimiz hafta Kursk'ta bulunan Ukrayna askerlerinin zor günler yaşadığını belirtmiş ve Ukrayna kurmaylarının artık önemli bir karar aşamasına geldiğini ifade etmişti.

        RUBİO: İHTİYATLI İYİMSER OLMALIYIZ

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Ukrayna-Rusya durumuna ilişkin ihtiyatlı iyimser olabiliriz. Ateşkese ilişkin müzakereler sürüyor. Zor ve karmaşık bir durum." dedi.

        Rubio, Kanada'da düzenlenen G7 toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

        Ukrayna'daki savaşı durdurma müzakerelerinin devam ettiğini dile getiren Rubio, ilk aşamada önce silahların susması için uğraştıklarını söyledi. Rubio, "Ukrayna-Rusya durumuna ilişkin ihtiyatlı iyimser olabiliriz. Ateşkese ilişkin müzakereler sürüyor. Zor ve karmaşık bir durum." ifadesini kullandı.

        Rubio, Ukrayna'da devam eden savaşın askeri çözümü olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

        "Ne Rusya ne de Ukrayna maksimalist askeri amaçlarına ulaşabilir. Bu savaşı bitirmenin tek yolu müzakere sürecidir. Müzakereler, ister iş dünyasında, ister ticarette veya jeopolitikte olsun, her iki tarafın da bir şeyler vermesini, her iki tarafın da taviz vermesini içerir, bu çok açık."

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        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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