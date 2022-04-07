Putin'in kızlarına yaptırım kararı: Kremlin'den ilk açıklama!

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Kremlin'den ABD'nin Rusya'ya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarına yönelik yeni yaptırım kararlarına ilişkin açıklama geldi.

Yaptırım karar karşısında şaşkına döndüklerini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Putin'in kızlarına yaptırım uygulamak Batı'nın geniş çılgınlığının bir parçası." dedi

ABD, Buça'daki olayların ardından Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak getirdiğini duyurdu. Yetkililer, Putin'in kızları Katerina ve Maria'nın Putin'in servetini sakladığına inanıyor.

"Tabii ki bu yaptırımların ani yaptırım kararları içinde olduğunu düşünüyoruz. Her halükarda, yaptırımların aile üyelerini hedef alması çizgiyi aşar

Peskov, Kremlin'in Putin'in kızlarının neden hedef alındığını anlayamadığını söyledi ve "Bu anlaşılması ve açıklanması zor bir şey. Maalesef böyle şeylerle uğraşmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN KIZLARIYLA İLGİLİ NE BİLİNİYOR?

Putin'in büyük kızı Maria Vorontsova 1985 doğumlu. St Petersburg Üniversitesi'nde biyoloji ve Moskova Devlet Üniversitesi'nde tıp okudu. Vorontsova endokrin sistemi konusunda uzmanlaşmış bir akademisyen. Çocuklarda bodur büyüme üzerine bir kitap yazan Vorontsova, Moskova'daki Endokrinoloji Araştırma Merkezi'nde araştırmacı.

Küçük kız Katerina Tikhonova ise şu an akademi ve iş dünyasında çalışıyor. 2018'de nöroteknoloji hakkında ve 2021'de bir iş forumunda konuşmasıyla medyada yer aldı.

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