Polis aracını çalıp kaçtı, 1 polisi levye ile yaraladı

AA

İddiaya göre, Ankara-Niğde Otoyolu Gölbaşı mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin otomobilinin lastiği patladı ve trafik polisi de bu kişiye yardım etmek için bölgeye geldi.

Polisin yola duba koyduğu sırada sürücü ekip otosuna binerek uzaklaştı. Polis, GPS cihazından kaçırılan ekip aracının Gölbaşı ilçesi Selametli Şehit Emrah Mahallesi'nde olduğunu tespit ederek bölgeye gitti.

POLİSE LEVYELİ SALDIRI

Ekip aracını bulup kontrol eden polislerden biri, otomobilden çıkıp levyeyle kendisine saldıran şüpheli tarafından yaralandı.

AA'nın haberine göre; yaya olarak kaçan zanlının yakalanması için polis, jandarma ve polis özel harekat ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.