Pitbull saldırısına uğramıştı! Tepki çeken görüntüler! Böyle oyun olmaz!

Son dakika: Pitbull saldırısına uğramıştı! Tepki çeken görüntüler! Böyle oyun olmaz!

DHA

Gaziantep'te Beştepe Mahallesi'nde geçen yıl 22 Aralık'ta babasının çalıştığı sitenin bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki A.A., Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırına uğradı. Hastaneye kaldırılan küçük A., Gaziantep ve Antalya'da 37 gün süren tedavilerinin ardından taburcu edildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

DHA'da yer alan habere göre dava süreci devam ederken, A.A. ile ilgili tepki çeken bir olay yaşandı. Ne zaman çekildiği belli olmayan bazı görüntüler, sosyal medyadan yayılınca tepki çekti.

"OYUNCAK YASAK, DIŞARI YASAK"

Görüntülerde, A.'nın elleri ile kollarının bağlı olduğu, boynuna tasma şeklinde ip geçirildiği, anne Zeynep A.'nın da "Otur" ya da "Dilini çıkar" diye seslendiği yer alıyor.

Başka görüntülerde de Zeynep A.'nın kızının elinden telefonu alarak, "Bundan sonra sana telefon, park, dışarı çıkmak ve çocuk yüzü görmek yasak. Bundan sonra seni bu odaya kilitleyeceğim, önüne de it gibi yiyeceğini koyacağım. Oturup, yiyeceksin. Oyuncak yasak, dışarı yasak, çocuk yasak" dediği duyuluyor.

"EVLADIMIZA ŞİDDET UYGULAMAYIZ"

Görüntülerle ilgili konuşan baba Hüseyin A. ise avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Görüntülerde eşi ile kızının oyun oynadığını, insanların yanlış anladığını ifade eden Hüseyin A., "Evladımıza hiçbir zaman şiddet uygulamayız.

O videolar, bilinçli olarak yayınlanıyor. Hiçbir zaman, evladımıza en ufak zarar bile vermeyiz. Avukatım ile görüşüp, suç duyurusunda bulunacağım'' dedi.