Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme

İHA

Pınar Gültekin cinayetine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın annesi A. Avcı ve babası S. Avcı ve akrabası olduğu öğrenilen Şükrü Gökhan O. hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi. Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine şahıslar hakkında verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması yönünde itiraz etti.

REZAN EPÖZDEMİR'DEN AÇIKLAMA

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir davaya ilişkin olarak Habertürk TV'de şunları söyledi:

Bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini ifade etmiştik. 1.83 boyundaki maktulü varile yerleştirilmiş, önce odunla sonra benzinle yakılmış ve üzerine beton dökülerek dereye atılmış. Sim kartı da Akyaka'da imha edilmiş. Planlı, programlı ve canavarca hisle işlenmiş bir cinayet var. Bu cinayette yardım eden başka faillerin de olduğunu düşünüyoruz. Kardeşin de suç delillerini değiştirdiğini görüyoruz. Bugün iddianame kabul edildi. Sanık için "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemli "tasarlayarak kasten öldürmek"ten dava açıldı. Kardeşi için de 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Biz başka yardım edenler olduğunu düşünüyorduk. Bu reddedildi biz de itiraz ettik. Diğer şüphelilerin de yardım ettiğini düşünüyoruz. Araçların MOBESE kayıtları, telefon trafiği var. Olay yerinde DNA örnekleri çıkmış durumda. 3 şüpheli hakkında anne, baba ve ortak bakımından da dava açılmasını istiyoruz. Tek faile odaklanmışken, iki sanık hakkında dava açılması yeterli değil. 1.83 boyundaki maktülenin 1.70 boyundaki birisi tarafından varile konuşması akla mantığa aykırı.

9 Kasım 10.30'da duruşma var. Orada iddialarımızı mağdur aileyle ileteceğiz.

KATİL ZANLISINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Öte yandan sanık Cemal Metin Avcı hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.