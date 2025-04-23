Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, şehit oldu.

DHA'nın haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Nisan'da terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Işıklı Sahra Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Nisan’da şehit olmuştur" denildi.

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Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.