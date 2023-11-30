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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel ile Meral Akşener görüştü! İttifak değil işbirliği

        Özgür Özel ile Meral Akşener görüştü! İttifak değil işbirliği

        CHP lideri Özgür Özel ile İYİ Parti lideri Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Özel, "İşbirliği" vurgusu yaparken, Akşener de pazartesi günü GİK'te görüşeceklerini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 10:53 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:59
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        Özgür Özel ile Meral Akşener görüştü! İttifak değil işbirliği
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

        CHP lideri Özel, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve partililerle birlikte İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti.

        GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

        CHP lideri Özgür Özel, "Yerel seçimlere yönelik somut teklifle değil... İttifak kelimesi yoruldu. Yerel seçim ikili işbirliklerini gerektiriyor. Biz, İYİ Parti'ye yerel seçimlerde işbirliği içinde olup olamayacağımızı, alınmış kararlara saygılı olduğumuzu, bundan sonraki süreçte işbirliğini sorduk" dedi.

        İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, "Bizim bir kararımız var. 81 ilde tek başımıza seçime girmek şeklinde. GİK'te tekrar iki siyasi parti olarak bazı yerlerde işbirliği yapılabilir mi sorusunu GİK'e tekrar götürebilir misiniz oldu. Pazartesi doğal olarak GİK'i toplayacaktık, bu soruyu soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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        ÖZEL'DEN HABERTÜRK'E AÇIKLAMALAR

        CHP lideri Özgür Özel, Habertürk'e yaptığı açıklamada, görüşmeye ilişkin, "Yerel seçimleri de konuşacağımız bir nezaket ziyaretinde bulunuyorum. Bu seçimlerde CHP'nin en yüksek oyu alması için çaba sarf edeceğim. Ama esas olarak en büyük gayret muhalefetin en çok belediyeyi kazanacağı şekilde olmalı. Biz tek başımıza girsek belki çok yüksek bir oy alırız. Ama tek başımıza girdiğimizde ya da herkes ayrı ayrı girdiğinde muhalefetin belli belediyeleri kazanabileceği halde kaybedebileceği, kazanacağı belediyeleri kazanamadığı bir süreç yaşanabilir" demişti.

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